UE vai destinar mais de 15 bilhões de euros para ajudar países fora do bloco

07/04/2020 | 10:10



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou que a União Europeia vai destinar mais de 15 bilhões de euros para ajudar países pobres, fora do bloco, no combate ao coronavírus. "É de nosso interesse garantir que a luta seja bem-sucedida mundialmente", salientou, em vídeo publicado no Twitter.

Von der Leyen destacou que os recursos serão usados para cobrir necessidades imediatas nos sistemas de saúde e para aliviar o impacto da pandemia nessas economias. "Mais dinheiro virá dos nossos governos nacionais", garante.

A líder da Comissão Europeia ressaltou ainda que a África precisará de apoio nas próximas semanas e que a situação da epidemia ficará pior antes de melhorar. "Só vamos vencer essa batalha com uma resposta global coordenada", disse.