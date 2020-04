10 clubes de assinatura para você conhecer na quarentena

Marcella Blass

07/04/2020 | 09:48



Os clubes de assinatura tem conquistado cada vez mais espaço no Brasil por conta de sua versatilidade e praticidade. Por meio de planos mensais, trimestrais, semestrais e anuais, você pode ter em casa caixas especiais com produtos para os mais variados gostos e necessidades.

A seguir, o 33Giga te apresenta 10 clubes de assinatura que entregam de produtos de beleza a tudo o que você precisa para fazer um churrascão. Confira:

ClubCafé

Dedicado aos apreciadores de café, o clube oferece mensalmente um pacote de café gourmet a escolha e moído da maneira que o assinante desejar. Aqui, são dois planos disponíveis. No Clássico, você recebe sabores pré-selecionados pela equipe do ClubeCafé. Já no Arrojado, você experimenta uma seleção de diferente tipos de grãos e níveis de torra selecionados por baristas e cafeólogos.

De acordo com a quantidade de café, os valores da assinatura no plano Clássico é de R$39,90, R$52,90 e R$59,90, e no Arrojado de R$29,90, R$42,90 e R$59,90.

Cheftime

Para quem ama cozinhar, esse clube é (literalmente) um prato cheio. A dinâmica é bastante simples: você escolhe as receitas que deseja preparar e recebe em casa os ingredientes frescos e na medida. Além das nove refeições disponíveis, também é possível assinar o recebimento de frutas frescas semanalmente.

As assinaturas são divididas em refeições para 2 e 4 pessoas, enquanto os valores variam de quantas vezes por semana o assinante deseja receber a caixa. No primeiro plano, os preços vão de R$69,90 a R$249,90 (por kit). Já o segundo começa em R$99,50 e vai até R$398 (por kit).

Box Petiko

Esse é um clube de assinaturas focado em pets. A caixinha mensal traz pelúcias, brinquedos, petiscos e mordedores. As entregas são personalizadas de acordo com o animal – cachorros de porte pequeno, médio ou grande e gatos –, e se seu melhor amigo não gostar do presente, a Petiko se compromete a resolver o problema.

Os planos podem ser mensais, semestrais e anuais. Para os cães, os preços são R$85,40, R$69,40 e R$65,40, respectivamente. Já para os bichanos, os valores são R$95,40, R$ 78,40 e R$71,40.

Sociedade da Carne

Esse é o primeiro clube de assinatura de cortes nobres para churrasco do Brasil. Nessa caixa, o assinante recebe, mensalmente, diversos cortes de carnes nobres e de grandes frigoríficos do mundo todo.

Entre os planos possíveis estão o Churras (serve de 4 a 5 pessoas), o Big Churras (serve de 8 a 10 pessoas) e o Grand Churras (serve de 12 a 15 pessoas). Os preços começam em R$ 199 e já trouxeram seleções como bife ancho e bombom de alcatra de angus, bife de tira de chorizo e denzer em tiras, e tomahank steak e top brisket de angus.

Tag Livros

Para quem gosta de ler sem preconceitos literários, o TAG é a oportunidade de receber em casa um livro novo a cada mês. Os títulos são sempre surpresa e em edições exclusivas para os associados.

A assinatura TAG Curadoria é focada em grande nomes da literatura e custa R$ 55,90 no plano anual e R$62,90 no mensal. Além do livro, a caixinha conta com um box colecionável, marcador de páginas e revista sobre o autor da obra do mês. Quem assina o plano anual ainda ganha um brinde extra. Já a caixa TAG Inéditos, voltada aos best-sellers internacionais, tem preço sugerido de R$52,90 e R$45,90 no plano mensal e anual, respectivamente.

The Beer Planet

Para quem aprecia uma boa cerveja, o The Beer Planet tem quatro opções de caixas. O plano Terra envia dois rótulos diferentes de base trigo, lager ou pilsner e é para quem está começando no mundo das cervejas artesanais. O plano Plutão leva dois rótulos diferentes de cervejas especiais mais complexas. O plano Especial conta com quatro rótulos de cervejas especiais das mais leves às mais extremas. Já no Galáxias, você recebe dois rótulos do estilo que desejar. Os valores são a partir de R$49,90.

Glambox

Esse é um clube de assinatura focado em produtos de beleza. A caixinha é personalizada de acordo com o perfil de beleza (pele e cabelos) de cada pessoa. São produtos de diversas marcas nacionais e importadas. As assinaturas acontecem em planos mensais, semestrais e anuais a partir de R$ R$75,90.

Nerd ao Cubo

A caixa surpresa é dedicada ao público que ama o universo geek. Cada mês segue um tema diferente e entre os produtos disponíveis na assinatura estão camisetas, quadrinhos, livros, colecionáveis, itens de decoração, acessórios e muito mais, todos originais e de franquias conhecidas.

Além da caixa especial, é possível assinar o plano Camisetas ao Cubo, no qual você recebe todos os meses uma camiseta exclusiva diferente. O primeiro plano custa a partir de R$ 79,90 e o segundo a partir de R$39,90.

Petite Box

Esse plano é totalmente voltado para gestantes, mamães e bebês. Todos os meses, as caixas trazem itens como shampoos, condicionadores, sabonetes, lenços umedecidos, hidratantes, lip balms, cosméticos, absorventes e muito mais.

Os planos tradicionais são os mensais e anuais. Já o plano Petitebox + crescidinhos é um kit mensal que mistura os produtos da caixa para os bebês com os do clube de assinatura Crescidinhos, que trabalha com itens para crianças maiores.

Made in Natural

O clube de assinatura tem foco em produtos naturais, integrais e orgânicos. Aqui, os planos são divididos de três maneiras. O Slim traz 10 snacks por mês por R$56, o Profissa traz 20 snacks por R$98, e o Premium tem 30 snacks por R$132. Em todas as opções é possível selecionar quais snacks deseja receber e a quantidade de cada um na caixa do mês.