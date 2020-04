Juros recuam com otimismo no exterior e permanência de Mandetta

07/04/2020 | 09:38



Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 7, com movimento mais acentuado nos vencimentos longos, em meio ao otimismo no exterior com a desaceleração dos casos de covid-19 em vários países e a permanência do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, no cargo. O movimento é mais limitado nos curtos, após as vendas no varejo no Brasil terem mostrado alta de 1,2% em fevereiro, na margem, bem melhor que a mediana estimada (-0,4%).

O dado, porém, ainda não capta os efeitos mais fortes do coronavírus, que começam a ficar mais evidentes a partir de março, com o isolamento social.

Às 9h25, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 caía a 3,24%, de 3,27%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 caía a 5,31%, de 5,49% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 recuava para 6,87%, de 7,07%.