Governo troca presidente da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica

07/04/2020 | 09:11



O governo federal exonerou o major brigadeiro do Ar Elcio Picchi do cargo de presidente da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe) e nomeou para o seu lugar, o também major brigadeiro do Ar Antonio Ricardo Pinheiro Vieira. A troca de titulares está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira. Elcio Picchi estava à frente da instituição desde dezembro de 2018.

A CFIAe é autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira. A instituição é sediada na cidade do Rio de Janeiro e tem como beneficiários todos os militares e servidores civis do Ministério da Aeronáutica, inclusive os inativos.