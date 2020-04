Regulagem dos freios de veículos pesados: saiba como funciona e o tipo de manutenção

Da Redação

A maioria dos veículos pesados, sejam ônibus ou caminhões, possuem um sistema pneumático para acionamento dos freios e utiliza guarnições, tambor e cames tipo “S” como principais componentes desse conjunto. Mas, como a regulagem desses tipos de freios, na maioria dos casos, é realizada manualmente, o Garagem 360 e o CESVI (Centro de Experimentação e Segurança Viária) separaram alguns apontamentos importantes.

Regulagem dos freios de veículos pesados

Com o uso contínuo dos freios, existe o desgaste natural das guarnições e da superfície do tambor. Com isso, a folga desse conjunto vai aumentando e o poder de frenagem tende a diminuir, sendo necessária uma aplicação mais longa no pedal de freio.

Quando há um desgaste excessivo das guarnições, além do poder de frenagem do veículo ficar comprometido, isso pode causar danos à sapata de freio, danificar a superfície de atrito do tambor e também ocorrer uma situação conhecida como “virar o S”. O cames tipo “S”, nada mais é, do que o componente responsável pela movimentação das sapatas de freio e “virar o S” é quando ele sai de seu alojamento junto às sapatas.

Esta soltura do alojamento é uma situação de perigo, pois pode acontecer durante uma frenagem, fazendo com que o sistema de freio do veículo opere de forma inadequada, transformando assim uma situação normal em um evento de risco à vida.

Manutenção

Por conta disso, é necessário verificar a regulagem e o correto funcionamento dos freios com frequência. É importante lembrar-se de realizar um teste com o veículo sempre que a regulagem dos freios for feita, pois, ela sendo manual, o veículo pode ficar “puxando” para os lados antes de ter um ajuste final.

Além disso, é fundamental inspecionar a lubrificação dos principais componentes de acionamento e drenar regularmente os reservatórios de ar do sistema pneumático. Excesso de água no sistema pode danificar os demais componentes.

