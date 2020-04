S.Caetano é 3ª em casos no País

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/04/2020 | 00:17



Dados das secretarias estaduais de Saúde analisados pelo Diário mostram que São Caetano figura entre as cidades onde, proporcionalmente, há maior número de casos da Covid-19 no País. Considerando-se a equação entre população e número de casos confirmados, o município – que, segundo o Estado, tem 42 pessoas confirmadas – aparece na terceira posição no País, com 0,028% dos seus residentes infectados pela doença, atrás somente das capitais cearense, Fortaleza (0,034%), e paulista, São Paulo (0,029%).



Além disso, outras duas cidades da região aparecem entre os 27 primeiros do Brasil, inclusive à frente de grandes capitais, casos de Santo André (12ª na listagem, com 76 casos e 0,010% dos munícipes infectados com novo coronavírus) e São Bernardo (16ª do ranking, com 81 testes positivos, o que representa 0,009% dos residentes do município).



“Acredito que seja pela densidade demográfica. São Caetano tem 10,5 mil habitantes por quilômetro quadrado, cidade adensada, que realmente tem muita gente em 15 km², isso acaba facilitando aglomeração e creio que este seja fator preponderante”, declarou a secretária de Saúde da cidade, Regina Maura Zetone. Além disso, o município tem 25% da população formada por pessoas com mais de 60 anos e 40% com mais de 50.



Na visão do secretário de Saúde de Santo André, Márcio Chaves, existem pelo menos quatro outros aspectos que contribuem para que a cidade apareça na parte de cima do ranking.



“O primeiro aspecto é o poder aquisitivo. As cidades que mais terão casos são as que o poder aquisitivo possibilitou pessoas viajarem no período de férias e Carnaval para Europa e Estados Unidos. É uma doença que atacou primeiro classes A e B. O segundo fator que atribuo a isso é que fizemos muitas notificações. Terceiro fator: proximidade da Capital. Muitos moradores trabalham ou convivem. E o quarto fator é que Santo André é point de negócios, então muitas pessoas do Exterior visitam a cidade e convivem com as pessoas”, enumerou.



Em nota, a Prefeitura de São Bernardo não comentou os dados e apenas informou que “vem tomando todas as medidas de isolamento social” e que “ainda é cedo para avaliar os resultados”.



Os números do Estado divergem ligeiramente dos apresentados nos boletins municipais. “O sistema usado para notificação de casos pode, por vezes, causar divergência nos dados, uma vez que as notificações devem ser feitas tanto para o Ministério da Saúde quanto para o governo do Estado e estes dados são inseridos no programa a mão, o que torna o processo muitas vezes moroso”, explicou a nota são-bernardense. “E pode ser que haja algum caso notificado por outra cidade que ainda não chegou à nossa vigilância e chegou ao Estado”, emendou Márcio Chaves.



Mortos pela Covid-19 no Grande ABC chega a 19

Os boletins epidemiológicos divulgados ontem pelas sete prefeituras do Grande ABC indicam que já são 19 os mortos pelo novo coronavírus na região. São Bernardo divulgou que as vítimas fatais passaram de sete para 12, Santo André passou de dois para três óbitos, enquanto São Caetano permaneceu com três, assim como Diadema, que manteve uma morte, chegando ao atual número, que integra a lista dos 257 casos confirmados da Covid-19 nos municípios.

Segundo dados das cidades – que divergem dos estaduais –, Santo André tem 74 pacientes que testaram positivo à doença, enquanto São Bernardo soma 72. Seguem a lista São Caetano (49), Diadema (30), Mauá (19), Ribeirão Pires (sete) e Rio Grande da Serra (seis).



As sete cidades informaram ainda que aguardam os testes de 2.747 pessoas, a maior parte delas (948) residente de São Bernardo.



O Ministério da Saúde – em meio às especulações da demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, que acabou não se confirmando – revelou que o Brasil tem 12.232 casos confirmados da Covid-19, sendo que cerca de 30% somente no Estado de São Paulo: 4.620. Além disso, o País já tem 566 mortos, sendo 304 em solo paulista (ou seja, o Grande ABC representa 6,25% dos óbitos registrados no Estado).



“Começamos a semana com mais um solavanco, esperamos que possamos seguir em paz”, disse Mandetta. “Hoje (ontem) foi dia que rendeu muito pouco o trabalho do ministério. Muitos não sabiam o que ia acontecer, chegaram a limpar as gavetas, até a minha gaveta.”

INTERNACIONAL

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) e outros órgãos internacionais, no mundo já foram registrados 1.346.299 casos confirmados de pacientes com o novo coronavírus. Destes, 74.679 evoluíram para vítimas fatais. Por outro lado, 276.636 aparecem como recuperados.

Os Estados Unidos lideram o ranking mundial de casos, com 367.461. A Espanha ultrapassou a Itália e aparece na segunda posição, com 136.675, contra 132.547 dos italianos. Completam o top 5 a Alemanha (103.375) e a China (81.740).