Empresa doa 1.000 litros de água sanitária em Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



07/04/2020 | 00:05



Cerca de 600 famílias dos núcleos habitacionais 18 de Agosto, Santa Luzia e Bosque Real, em Diadema, receberam doação de 1.000 litros de água sanitária para realização de limpeza. O produto é um dos agentes que comprovadamente destroem o novo coronavírus, causador da Covid-19. A doação foi feita por uma empresa de distribuição de água de São Bernardo e a entrega começou ontem na sede da associação de bairro.



O presidente da Nova Associação de Moradores dos Núcleos Habitacionais 18 de Agosto e Santa Luzia, Sabino Fideliz Pereira, 56 anos, explicou que a maioria das famílias é carente e tem enfrentado grandes dificuldades durante este período de quarentena, uma das medidas adotadas pelo governo estadual e pela Prefeitura da cidade para combater a pandemia da Covid-19.



“As mães de família que são diaristas, empregadas domésticas, não têm uma reserva. Estão sem trabalhar e sem condições de comprar suas coisas” , afirmou. “Por isso esta doação é tão importante”, declarou.



A empresa Água Viva Brasil também doou uma caixa-d’água, de 1.000 litros, para a preparação da água sanitária. “O químico responsável da empresa foi até a associação e ensinou as pessoas a diluírem o hipoclorito de sódio para fazer a água sanitária”, explicou o gerente da distribuidora Otoniel Joaquim da Silva, 43 anos.

De acordo com Silva, outras doações como essa serão feitas à associação. “A gente vê que as pessoas precisam de tantas coisas, têm boa vontade. O que a gente está fazendo é muito pouco”, completou.



A entrega da água sanitária começou ontem e hoje ainda haverá a divisão do produto. “Vamos colocar tudo nas garrafas e já distribuir senhas. Assim as pessoas permanecem menos tempo fora de suas casas e também a gente não faz nenhuma aglomeração”, detalhou Pereira.