Ribeirão Pires também terá estrutura de leitos provisórios

Anderson Fattori



07/04/2020 | 00:01



Assim como Santo André, São Caetano e Mauá, Ribeirão Pires anunciou ontem que também terá hospital de campanha para aumentar a capacidade de atendimento de pacientes com a Covid-19. A estrutura será implantada no Ginásio Ozíris Grecco, dentro do Complexo Ayrton Senna, na região central. Serão 41 leitos de baixa e média complexidades, sendo sete de emergência. As obras devem durar duas semanas.



“Este é um momento crítico no País e no mundo. Ribeirão Pires está se preparando para o período em que há previsão de maior crescimento de casos da Covid-19. Estamos estruturando, com recursos do Estado, hospital de campanha que desafogará os atendimentos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia e do Hospital e Maternidade São Lucas. Esse será importante reforço para o enfrentamento ao coronavírus no município”, explicou o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB).

Dos sete leitos de emergência da unidade, cinco contarão com ventiladores mecânicos. Para a estruturação do hospital de campanha, a Prefeitura vai utilizar repasse enviado aos municípios pelo Estado. A cidade recebeu R$ 980 mil para fortalecer a rede municipal de saúde.



Já foram realizadas reformas nos sanitários e cobertura do Ginásio Ozíris Grecco, que também ganhou nova pintura, entre outros serviços de limpeza e manutenção. Empresas especializadas foram contratadas para a reforma do telhado, instalação de 30 exaustores que farão a ventilação do hospital e de nova iluminação LED. A Prefeitura também contratou empresa para a montagem das alas da unidade de campanha, que inclui piso apropriado para a atividade hospitalar. O município adquiriu novos leitos e equipamentos para a unidade.



“Com o hospital de retaguarda, além de ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal, a Prefeitura manterá os casos suspeitos ou confirmados da Covid-19 afastados”, ressaltou o secretário de Saúde de Ribeirão Pires, João Gabriel Vieira.