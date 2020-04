Legislativo de Rio Grande substitui presidente da casa

Junior Carvalho



07/04/2020 | 00:01



A Câmara de Rio Grande da Serra elegeu ontem, por unanimidade, o vereador Ebio Viana, o Bibinho (Cidadania), como novo presidente da casa. O parlamentar cumprirá mandato-tampão, até o fim deste ano, em substituição a Claudinho Monteiro (PSB). Então mandatário do legislativo, o socialista era suplente e perdeu o mandato com o recente retorno do titular da cadeira, Israel Mendonça (Podemos).

A eleição interna ocorreu apenas para a substituição do presidente da Câmara. Os demais integrantes da mesa diretora permanecem em seus postos: Silvio Menezes (PDT), na vice-presidência; Jonathan Rago, o Jhol Jhol (PP), primeiro secretário; João Batista (PSDB), na segunda secretaria; e Agnaldo de Almeida (PL), como terceiro secretário. “Eu avisei (sobre necessidade de futura substituição de Claudinho), mas passou despercebido”, criticou o oposicionista Clauricio Bento (DEM).

Vereador eleito em 2016, Israel Mendonça se licenciou do mandato no início da legislatura para ocupar o posto de secretário de Cidadania e Inclusão Social no governo do prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania). Assim como Mendonça, os vereadores Agnaldo e Maciel da Padaria (Cidadania) também estavam afastados do Legislativo para chefiar as pastas de Administração e de Esporte e Lazer, respectivamente. Os parlamentares retornaram à vereança recentemente para cumprir a legislação eleitoral, que determina a desincompatibilização dos cargos no primeiro escalão para figuras políticas que desejem disputar o pleito de outubro