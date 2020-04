Thiago Tortorello descarta ser vice de Fabio Palacio

Daniel Tossato



07/04/2020 | 00:01



Pré-candidato ao Executivo de São Caetano e ex-secretário do então prefeito Paulo Pinheiro (DEM), Thiago Tortorello (PRTB) descartou possibilidade de compor chapa na condição de vice com o ex-vereador e também prefeiturável Fabio Palacio (PSD), nome que figura na raia de oposição na cidade.

Sobrinho do mandatário do Palácio da Cerâmica Luiz Olinto Tortorello (PTB, morto em 2004), Thiago sustentou que a ideia é manter candidatura própria e apresentar projeto de “oposição verdadeira” no pleito municipal de outubro. “Não há chances de compor chapa com o Fabio Palacio. Este fato não existe. Alguém deve ter plantado esse rumor, mas isso não existe. Sou pré-candidato a prefeito e esse é o projeto que vou oferecer a São Caetano”, declarou o postulante, que chefiou a pasta dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida no governo de Pinheiro, entre os anos de 2013 e 2016.

Durante a semana passada, informação de bastidores apontavam que Thiago poderia aliar-se a Palacio como número dois da chapa majoritária. Isso porque, entre as propostas do ex-vereador, está tentativa de aproximar-se do legado deixado pelo triprefeito Tortorello. A vaga, contudo, teria sido oferecida a Pinheiro em outro momento.

Alçado a presidente municipal do PRTB, Thiago Tortorello rechaçou também a hipótese de que o nome selecionado para a vaga de vice seja de outro partido. O plano do prefeiturável é de escolher o companheiro de dobrada nos próximos 60 dias. “Há três ou quatro nomes que ainda estou conversando que poderão ser escolhidos para ocupar vaga de (candidato a) vice. O que irá determinar a escolha será o alinhamento ideológico com o que entendemos que será bom para São Caetano”, pontuou Thiago.

Na cidade, o PRTB abraçou parte dos candidatos que concorreriam pelo Aliança pelo Brasil, sigla idealizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e que não conseguiu ser formalizado em tempo hábil para disputar a próxima eleição – a ala bolsonarista, ex-PSL, ainda desconsiderava até então voos solos na região. “Teremos apoio dos candidatos que concorreriam pelo Aliança (pelo Brasil), o que já é grande ajuda. Consegui filiar umas 12 pessoas do Aliança no PRTB. Então, a movimentação política é esta.”