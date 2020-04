Mercado mede temperatura em barreira

Flavia Kurotori

Como medida de prevenção ao avanço do novo coronavírus, o Carrefour criou barreira sanitária para checar a temperatura dos clientes antes que iniciem as compras em todas as lojas da bandeira. Além disso, os consumidores recebem álcool gel para higienizar as mãos. A rede afirma que os funcionários passam pelo mesmo procedimento antes de começarem as atividades.

A equipe do Diário esteve na unidade da Vila América, em Santo André, e constatou que a iniciativa divide opiniões. Mesmo com a fila que se formou para checagem da temperatura, frequentadores consideraram que vale a pena esperar em “nome da saúde”. Por outro lado, outros consumidores reclamavam que a ação estava gerando aglomeração de pessoas, justamente o que as autoridades de saúde solicitam à população que seja evitado.

Em nota, o Carrefour garantiu que “não há aglomeração nas filas para medição de temperatura, já que o chão da loja foi demarcado para orientar o distanciamento entre os clientes”. E destacou que segue todas as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Nas lojas do Extra e do Pão de Açúcar, ambos do GPA (Grupo Pão de Açúcar), a higienização de objetos comuns e limpeza das lojas foram reforçadas. Álcool gel está disponível para os clientes e a degustação de alimentos foi suspensa. A Coop adota as medidas mencionadas e, como reforço, instalou proteção de acrílico individual nos checkouts e controla o número de consumidores nas áreas de atendimento.