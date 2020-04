Átila Jacomussi propõe abono de R$ 300 aos profissionais de saúde

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/04/2020 | 20:57



Em vídeo publicado em sua rede social na noite de hoje, o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), afirmou que está enviando para a Câmara Municipal projeto de lei que concede abono salarial de R$ 300 a todos os profissionais de saúde da cidade. Serão beneficiados 1342 profissionais trabalhadores e a medida será válida para efetivos, celetistas, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, profissionais da área de administração e todos os funcionários da rede. "Tenho que reconhecer o amor que vocês têm pelas pessoas e pela vida", afirmou.

Atila relatou que estão avançadas as obras do hospital de campanha e que também vai funcionar como centro de especialidades do novo coronavírus e vai contar com fisioterapeutas pulmonares, médicos intensivistas, leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e também de retaguarda. "Não podemos fazer economia na saúde. Depois que uma vida se vai, a gente não tem como recuperar. Vou fazer o investimento necessário na saúde dessa cidade", pontuou. Até o momento, Mauá tem 19 casos confirmados de Covid-19, 557 casos suspeitos e 57 descartados.