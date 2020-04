06/04/2020 | 19:10



A assessoria de imprensa do advogado de Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos de Gugu Liberato negou que ela tenha voltado ao Brasil.

Na manhã dessa segunda-feira, dia 6, o jornal Extra noticiou que Rose Miriam estava deixando a Flórida, nos Estados Unidos, e voltando a morar no Brasil.

Isso porque, o irmão dela, Gianfrancesco Di Matteo, postou, no último domingo, dia 5, a imagem de um avião com a bandeira do Brasil, junto com a frase: Nova etapa.

Segundo o jornal, ela viria junto.

Rose e a família de Gugu estão em um embate judicial pela herança do apresentador - e até um suposto namorado entrou no meio.