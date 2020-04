Guarani mira renovação com todos jogadores do elenco para a Série B

06/04/2020 | 18:47



Em meio à paralisação do futebol brasileiro provocado pela pandemia da covid-19, o novo coronavírus, o departamento de futebol do Guarani já trabalha nos bastidores para viabilizar a renovação com todos os jogadores em fim de contrato.

De olho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani tem nove peças do atual elenco com vínculo a vencer entre o fim de abril e a primeira semana de maio.

O goleiro Jefferson Paulino, o lateral-direito Cristovam, o lateral-esquerdo Thallyson, os zagueiros Bruno Lima, Bruno Silva e Vitor Mendes, o meia Bady e os atacantes Alemão e Júnior Todinho são os jogadores cujo contratos estão terminando.

Desses nomes, Jefferson Paulino, Cristovam, Thallyson, Bruno Silva e Júnior Todinho possuem status de titulares e estão entre as prioridades da diretoria nas negociações para renovação dos vínculos.