Participante do American Idol canta música de Demi Lovato e Katy Perry diz: - Precisa escolher músicas melhores

06/04/2020 | 17:10



Katy Perry, no episódio desse último domingo, dia 5, desaprovou a escolha de música feita pela Participante do American Idol Kimmy, de 17 anos de idade. Para tentar conseguir sua vaga no Top20 da temporada, Kimmy decidiu apresentar You Don't Do It For Me Anymore, de Demi Lovato. Apesar dos vocais impecáveis, Katy Perry pareceu não gostar da decisão da candidata e comentou com os colegas Lionel Richie e Luke Bryan:

- Ela precisa começar a escolher músicas melhores.

Após a apresentação, Kimmy se reuniu com os jurados para saber a decisão que eles haviam tomado e Katy foi direto ao ponto:

- Olha, eu vou ser direta. Sabe, quando você entrou pela primeira vez... Quantos anos você tem? 17? Isso é loucura! Você canta como uma profissional, parece que você canta há anos. Posso ser sincera com você? Eu não lembro de nenhuma vez que você esteve no palco. E como isso é possível? Você tem uma das melhores vozes dessa competição. Veja, o que eu quero dizer é que não é o suficiente saber cantar bem. Não é! Agora é a hora de você ser o pacote completo: como você quer ser enquanto artista? E você precisa descobrir isso, principalmente agora que está indo para o Top20, está bem?