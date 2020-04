Rumor de demissão leva nome de Mandetta ao topo dos assuntos no Twitter

06/04/2020 | 16:56



Os rumores de que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pode ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro ainda nesta segunda-feira, 6, levaram rapidamente o sobrenome do ministro a liderar a lista dos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro nesta segunda-feira, 6.

Segundo o jornal O Globo, a demissão de Mandetta estaria sendo preparada pelo governo para ser publicada em edição extra do Diário Oficial ainda nesta segunda.

Além do titular da Saúde, também foi parar nos trending topics do Twitter o nome de Osmar Terra, deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Cidadania, tido como potencial substituto de Mandetta.

Às 16h40 desta segunda-feira, "Osmar Terra" ocupava o segundo lugar na lista dos principais assuntos do Twitter.

Na sequência, hashtag #Urgente, usada de maneira associada às publicações que repercutiam a possibilidade de demissão do atual ministro da Saúde.