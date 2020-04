Filmes, compras e jogos: quais os riscos durante o período de quarentena?

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/04/2020 | 16:48



A pandemia do novo coronavírus mudou hábitos de trabalho e de lazer ao redor do mundo. Desde a adoção do home office até alterações na forma de consumo, são inúmeras as medidas para prevenção à infecção pelo vírus. Diante disso, a ESET alerta para os riscos que essas práticas, especialmente de entretenimento online, podem causar.

Filmes e séries

Mesmo existindo alternativas adequadas para assistir todo tipo de conteúdo online, algumas pessoas optam por caminhos mais tortuosos, como baixar arquivos de vídeo em seus computadores ou assistir a filmes e séries em sites não oficiais. Normalmente, isso é muito prejudicial aos dispositivos que fazem esse acesso indevido e, eventualmente, a todos os outros conectados na mesma rede.

Para garantir um ambiente com bom nível de segurança, a dica é acessar apenas sites confiáveis que disponibilizem filmes e séries, como Netflix, Amazon Prime e HBO GO. As empresas citadas se preocupam com a segurança dos usuários e são autorizadas a disponibilizar todos os conteúdos em suas plataformas. Isso pode evitar algumas surpresas indesejadas.

Jogos

Jogos piratas, aqueles que não são licenciados adequadamente pelo fabricante, costumam exigir que um crack seja utilizado para que possam funcionar. O crack em si já é um arquivo malicioso, a utilização dele pode prejudicar o computador e, por permanecer mais tempo no dispositivo da vítima, pode conter ameaças persistentes como keyloggers e redirecionadores de DNS.

A opção pela utilização de plataformas que forneçam games legalmente, como Steam, Windows Store, Amazon e Humble Store, é sempre mais confiável. Softwares originais recebem atualizações, sejam elas de melhoria ou de segurança, e não disseminam ameaças entre os computadores de sua rede.

Compras online

Por se tratar de um período de quarentena, as pessoas têm optado por não sair mais de casa e pedir tudo pela internet. Esta é uma ótima atitude de distanciamento para impedir que o vírus se propague mais rápido. O problema ocorre quando os próprios sites de compra são maliciosos e visam apenas coletar dados e gerar pagamentos falsos para produtos que não serão entregues.

Aqui, a dica é evitar comprar em sites de reputação desconhecida. Como boa parte das transações online são feitas via cartão de crédito, os criminosos terão, minimamente, nome completo, número do cartão, validade, código de segurança e um endereço válido de suas vítimas. Por isso é tão importante não acreditar em todas as ofertas que aparecem. É possível ter grandes descontos pesquisando bem em sites confiáveis.

