Ezra Miller, ator de The Flash, decepciona fãs após supostamente agarrar garota pelo pescoço, diz revista

Ezra Miller, o intérprete de Flash - super-herói da DC Comics - no filme previsto para 2022, deixou os fãs assustados após um vídeo que está circulando pelo Twitter e Instagram nessa segunda-feira, dia 6. Nele, o ator pega uma fã pelo pescoço. No início, a atitude parece ter partido de uma brincadeira. Antes de encostar na garota, Ezra diz:

- Você está querendo brigar? Está querendo brigar?

Em seguida, ele parte para cima da garota e a derruba no chão. Segundo o Mirror, o vídeo foi postado originalmente no Reddit e o amigo da fã, que estava gravando o vídeo e depois o publicou, contou mais sobre o que aconteceu:

Antes, ele estava mostrando as cicatrizes que tem de todas as brigas de que participou e ela disse que conseguiria bater nele e derrotá-lo.

O garoto revelou que tirou Ezra de cima de sua amiga. Ainda, comentou que o ator ficou por lá por mais dez minutos e que ele não queria os deixar em paz. Segundo a revista Variety, uma fonte revelou que os três estavam em um bar e tudo aconteceu depois que o ator foi abordado por um grupo de fãs bastante insistentes e as coisas foram aumentando até que o ator perdeu a paciência com a fã que aparece no vídeo. Mesmo após a revista entrar em contato com a Warner Bros, a empresa e a assessoria do ator não se pronunciaram sobre o caso.

No Twitter, os fãs repreenderam a atitude de Miller:

Pode estar fora de contexto ou ele não estar num dia bom, mas nada justifica ele ter agredido uma mulher que estava claramente indefesa.

Isso é muito é muito triste, por causa do quão desnecessário tudo isso foi. Estou mal pelos fãs e envergonhado por Miller. Por que as pessoas não conseguem manter a calma e serem legais?

Outros usaram o momento para pedir que a DC Comics finalmente tirasse Ezra do papel de Flash e o desse para Grant Gustin, ator que interpreta a personagem na série The Flash:

Ezra Miller? Tô fora, e todo mundo sabe que o melhor Flash sempre foi o Grant Gustin, ícone sem defeitos.

Foi necessário o Ezra Miller fazer isso para vocês perceberem que o ator que tem que interpretar o Flash é o Grant Gustin?