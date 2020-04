Lady Gaga e Organização Mundial da Saúde anunciam transmissão especial

06/04/2020 | 16:10



Nessa segunda-feira, dia 6, Lady Gaga anunciou, em parceria com a OMS (Organização Mundial da Saúde), e a Global Citizen, que produz um festival beneficente, uma transmissão, que acontecerá dia 18 de abril, chamada One World: Together at Home, Um Mundo: Juntos em casa, em tradução livre - em um esforço para ajudar as comunidades afetadas pela Covid-19 ao redor do mundo.

O evento contará com nome de peso: Paul McCartney, Chris Martin, J Balvin, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder.

Também farão participações os apresentadores Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.

O evento vai ao ar em emissoras estadunidenses, mas também em redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.

As doações que eles pretendem arrecadar com o show irão para ajudar profissionais da saúde na linha de frente contra o coronavírus, provendo materiais de proteção como máscaras, e centros de caridade em diversos países, com comida, abrigo e serviços de saúde.