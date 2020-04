Após acusações de estupro, Fantástico cancela participação de Felipe Prior e presença de ex-BBB é dúvida na final do programa

06/04/2020 | 15:10



Após ser eliminado do BBB20, Felipe Prior foi acusado de ter estuprado duas mulheres, além de ter realizado uma terceira tentativa. Com essa história, o arquiteto sumiu das redes sociais e a Globo até mesmo tomou medidas, como por exemplo, ao cancelar a presença do ex-participante no Fantástico.

Segundo informações da revista Exame, a assessoria da emissora se justificou dizendo o seguinte:

Não haverá mais a matéria no Fantástico que abordaria a votação histórica do BBB. A Globo é veementemente contra qualquer tipo de violência, como se percebe diariamente em seus programas jornalísticos e mesmo nas obras do entretenimento, e entende que cabe às autoridades a apuração rigorosa de denúncias como as que foram feitas contra Felipe Prior.

E não só isso: parece que ele não iria nem mesmo para a final do BBB, que deve acontecer no dia 23 de abril. Como é de costume, os participantes eliminados voltam ao programa para, ao vivo, acompanhar o episódio final, que ele uma pessoa vencedora. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a emissora estuda fazer esse reencontro virtual, justamente para evitar as aglomerações.

Agora, segundo informações do colunista Fefito, a produção do programa está com duas dúvidas: Prior deve ser convidado a participar da final, mesmo que virtualmente? E outra: o que fazer com a participação dele durante a exibição dos melhores momentos e retrospectiva do jogo?

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria da emissora não respondeu o contato até a publicação desta matéria.