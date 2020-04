Interrompido pelo novo coronavírus, The Walking Dead terá o retorno de uma personagem importante no final da temporada

06/04/2020 | 14:10



Atenção: esta matéria pode conter spoilers! Caso você não deseja saber o que acontecerá na série nos próximos episódios, clique aqui e veja mais notícias sobre The Walking Dead.

No último domingo, dia 5, foi exibido o 15º episódio da 10ª temporada de The Walking Dead. Esse foi o último episódio da trama antes das gravações serem interrompidas pelo novo coronavírus. Geralmente, o seriado possui 16 episódios por temporada, então os fãs tiveram que se contentar com um final provisório enquanto a pandemia da Covid-19 nos obriga a seguir as recomendações de quarentena e isolamento social. Apesar do último capítulo não ter agradado muito por ter deixado diversas pontas soltas, o teaser do próximo episódio fez com que muita gente ficasse ansiosa pelo que vem por aí - e temos certeza que os fãs das antigas adorarão as próximas surpresas!

No domingo, foi liberado um vídeo de A Certain Doom, o final oficial da temporada. Como você acompanhou nos episódios anteriores, Negan conseguiu matar Alpha, o que liberou a fúria de Beta, que agora está no comando dos Sussurradores. No teaser da season finale, vemos que a torre está prestes a ser invadida pelos inimigos. Gabriel tenta acalmar as crianças, os sobreviventes se protegem do perigo e, então... Maggie aparece!

Não poderia ter acabado assim, né?