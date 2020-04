BBB20: Manu Gavassi convida Ivy para ir em sua casa e Bruna Marquezine reprova: Ou vai ela ou vou eu

06/04/2020 | 14:10



Eita! Bruna Marquezine já mostrou que é a fã número um de Big Brother Brasil. Uma de suas melhores amigas, Manu Gavassi, está confinada no programa e, com isso, a atriz tem acompanhado todos os passos da amiga no reality show, inclusive organizando mutirões de votação por meio das redes sociais!

Por assistir bastante ao BBB20, Bruna tem opiniões formadas sobre alguns dos participantes na casa, inclusive de Ivy. Por isso, ela não gostou nem um pouco quando Manu, após votar em Ivy na noite do último domingo, dia 5, disse que iria chamar a sister para ir na sua casa, quando o jogo acabar.

Uma pessoa, no Twitter, pediu para Bruna:

Não deixa a Manu levar a Ivy pra tomar vinho no tapete da sala da casa dela, não!

E a ex de Neymar Jr. respondeu:

Hahahah ou vai ela ou vou eu.

Quem também compartilha dessa mesma opinião é Fernanda Paes Leme!

Uma pessoa postou:

Eu não vou na casa da Manu quando a Ivy estiver lá, não.

E Fernanda disse:

Hahahahaha nem eu.