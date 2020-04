Após chamar coronavírus de gripezinha, Roberto Justus diz que está de quarentena

06/04/2020 | 14:11



Recentemente Roberto Justus deu o que falar ao chamar o novo coronavírus de gripezinha e criticar o isolamento social durante uma conversa com Marcos Mion. A fala gerou polêmica e o empresário até se manifestou nas redes sociais, justificando seu posicionamento. No entanto, parece que ele acabou mudando de opinião. Isso porque, no último domingo, dia 5, publicou uma foto no Instagram em que diz estar em quarentena por causa da pandemia da Covid-19.

No clique, o empresário está ao lado da mulher, Ana Paula Siebert, grávida de oito meses.

Se é que tem um lado bom em toda essa crise, é estar juntinho de quem amamos torcendo para tudo isso terminar logo, legendou Justus, que ainda usou as hashtags domingão e quarentena.

Justus, que tem 64 anos de idade e é do grupo risco, está seguindo o exemplo de diversos famosos que também decidiram se proteger da doença.