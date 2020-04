Auricchio anuncia doação de metade do salário

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/04/2020 | 13:36



O prefeito de São Caetano José Auricchio Júnior (PSDB) doará metade de seu salário para ajudar nas medidas de combate ao novo coronavírus.

O anúncio foi feito no início desta tarde por meio de suas redes sociais. “Amigos e amigas, este é um momento de solidariedade e de pensar no próximo”, escreveu.

Paulo Serra (PSDB), chefe do Executivo andreense, anunciou neste domingo a doação de 50% do salário para ajudar no combate ao avanço do novo coronavírus. O dinheiro será destinado para a área da Saúde e ações sociais que estão sendo executadas pelo Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

Além dele, secretários, adjuntos e diretores da administração também contribuirão. O valor doado deve chegar a R$ 300 mil. Pedrinho Botaro (PSDB), presidente da Câmara, irá levar a recomendação aos vereadores de Santo André.

O prefeito de São Bernardo Orlando Morando (PSDB) informou sábado a decisão de doar seu sábado para o Fundo Social de Solidariedade do município, para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus e será destinado para “ajudar as famílias que mais precisam”. Sua mulher, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), fará o mesmo.