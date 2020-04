A Covid-19 e o petróleo brasileiro

Do Diário do grande Abc



Recentes acontecimentos relacionados à pandemia de coronavírus, Covid-19, têm impactado diretamente na grande oscilação com relação ao valor do barril de petróleo e, como consequência, na economia mundial. Um dos pontos críticos que alimentaram a crise econômica atual foi a superprodução de petróleo

pela Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Países da Arábia Saudita e a Rússia, especialmente, estão injetando demanda exacerbada de suprimentos de petróleo e, com isso, barateando muito o valor do barril de petróleo exportado. A Saudi Aramco, petrolífera saudita, conta com capacidade de produção de 10 milhões de barris ao dia, podendo subir para 20 milhões. Atualmente, o Brasil produz, por dia, com ajuda do pré-sal, em média 2 milhões de barris, ou seja, aproximadamente dez vezes menos que a Saudi Aramco.



Este é cenário que impacta diretamente na diminuição do preço do petróleo globalmente. Produção brasileira até o momento tem conseguido lidar bem com a instabilidade, considerando o custo de produção x valor do barril de petróleo. No entanto, a tendência é que o cenário piore bastante, antes de apresentar alguma melhora. O custo do barril de petróleo envolve hoje em torno de três variáveis: suprimento, demanda e geopolítica (pandemia de Covid-19).



Suprimento – disponibilidade de petróleo produzido. Como os países da Opep estão produzindo petróleo desenfreadamente, o resultado é que a oferta esteja excessivamente farta, em todo o mundo. Demanda – o quanto os países e as pessoas estão precisando do petróleo e seus derivados para aquecimento, eletricidade, transporte, entre outras necessidades. Quanto maior o crescimento econômico, maior a demanda de petróleo. Geopolítica – a pandemia do coronavírus tem impactado diretamente na oscilação do preço, pois há crise no transporte, as fronteiras estão sendo fechadas e, as empresas, orientando seus colaboradores a trabalharem remotamente. A criticidade da situação tem, portanto, impactado diretamente no valor do barril de petróleo. Para a economia brasileira, em curto prazo, o cenário não é animador. Valor em bolsa da Petrobras caiu cerca de 60%, desvalorizando muito as ações da estatal. Como consequência, investidores ficam receosos e desfazem-se de suas cotas.



É inevitável que a economia sinta e reflita negativamente este momento, tanto em termos de PIB (Produto Interno Bruto) quanto no crescimento das empresas.

Como existem muitos projetos em andamento, é fundamental para a Petrobras, por exemplo, que o pré-sal continue sendo explorado, para não afetar a produção. Independentemente das altas e baixas da economia, o petróleo é necessário.

Marco Gonçalves é gerente de contas estratégicas de óleo e gás, petroquímicas e químicas da companhia Fluke do Brasil.

Palavra do Leitor

Atitudes

Muito bacana a atitude do empresário que doou dinheiro a idoso que vende balas em semáforos de Santo André para que o senhor permaneça em casa durante a pandemia de coronavírus (Setecidades, dia 30). É desse tipo de ato que precisamos, em tempos sombrios, de incertezas, de medo, em que o presidente, que deveria ser exemplo, age na contramão de tudo que é dito. Antes ele fugia de debates por ‘recomendação médica’ devido à mentira da facada. Agora ignora recomendações dos setores de saúde de todo o mundo e sai às ruas abraçando seus ‘supostos seguidores’, gente tão sem noção quanto ele. Não sigamos as ideias do presidente. Ele não sabe de nada. E há muita falta de visão de quem ainda o defende. Lamentável!

Simone Bravo

Diadema

Pragas

Em Santo André, vereadora foi afastada por irregularidades em seu gabinete – Elian Santana. Mas continuou recebendo seus proventos regularmente. Em São Bernardo, parlamentar afastado por corrupção já recebeu R$ 255 mil, em dia (Política, dia 29). Político é pior do que o coronavírus. Este vírus logo estará controlado e, depois, exterminado. Já político não tem cura, é a maior praga na face da Terra. Está por todos os lados, causando prejuízos em todos os cantos, infectando ambientes, desagradando a gregos e troianos, sem finalidades benéficas, incapaz de produzir o efeito esperado, corrupto e corrompido, tóxico, enfim, devemos exterminar esse mal. Mas sem violência, com tranquilidade, nas urnas, eliminando-os. Sem dó nem piedade. Todos, sem exceção.

Vilmar Mendes

Mauá

Libera o dinheiro!

Dinheiro nas mãos de bancos rende 260% ao ano. Nas mãos do povo rende 0,34% ao mês. O dinheiro da poupança e planos Collor, Bresser e Verão na mão da população que tem direito vai girar a economia, que hoje está parando. Vai aliviar o povo de ficar devendo empréstimos em bancos para pagar suas despesas, falir, trabalhar e sobreviver. Para milhões deles! Para poderem votar em novos políticos. Senhores ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), chegou o momento de grandes decisões, por parte do governo e dos poderes da nossa República. Vivas ao Brasil!

Nahor Della Colleta

São Caetano

Para 36%

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC mais uma vez não sabe se posicionar de maneira correta e, efetivamente, ajudar a população da região, desta vez em relação ao combate à Covid-19. Agora ‘anunciou’ a ‘intenção’ de comprar 1 milhão de testes para o novo coronavírus (Setecidades, dia 31). Isso mesmo: intenção! Até comprar, chegar, distribuir aos postos de saúde nas sete cidades, fazer o teste, pegar o resultado, voltar ao médico, medicar, esperar efeito do remédio, enfim, talvez seja muito tarde para muita gente! Por que não pensaram nisso antes? São muito atarefados? Com o quê? Já deveria ter apresentado comitê de crise, sem cor de partido. E mais: a quantidade dá para 36% dos 2,8 milhões de moradores do Grande ABC, conforme a reportagem. E o restante da população, os outros 64%? Não terá direito? Vai morrer? Temo que seja mais um projeto inócuo do Consórcio, como tantos outros. Infelizmente!

Thaís Tamara Teles

São Bernardo

Dois pesos...

Bolsonaro é tão ‘preocupado’ com a população que conseguiu, de propósito, atrasar o pagamento dos R$ 600 aos informais. Mas liberou com velocidade impressionante socorro ao banqueiros no valor de R$ 200 bilhões. Até quando suportaremos?

Amaral Ribamar

Rio Grande da Serra

ETs

Achei excelente o teor da carta do leitor Kiyoshi Ikeda (Coronagaláxia, dia 1º), que explora o terrível momento em que o mundo vive com essa pandemia causada por minúsculo vírus denominado pela ciência de coronavírus, como sendo invasão de ETs (Extraterrestres). Ao final, o autor cita que, ao retornarem a seu planeta e a ciência conseguir descobrir o mau que causaram aos terráqueos, eles, os ETs, voltarão ao planeta Terra para desfazer o mal que causaram aos pobres seres humanos. Mas fica uns questionamentos: será que isso vai bastar? Os governos dos países afetados por bárbara crise econômica causada por essa maldita praga irão aceitar o pedido de desculpas? E as famílias das milhares de vítimas fatais que esses vírus invisíveis provocaram, irão acatar o ‘pedido de desculpas’ desses pseudoextraterrestres?

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Feiras livres

Absurda a atitude da Prefeitura de São Bernardo de querer suspender o funcionamento das feiras livres na cidade (Setecidades, dia 30). Porque ocorrem em lugares abertos, menos sujeitos à contaminação do que em supermercados, que são estabelecimentos fechados e com mais riscos de proliferação dos vírus. Na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), em São Paulo, os comerciantes já estão jogando alimentos – como frutas, legumes e verduras – no lixo por falta de compradores. Com essa atitude a Prefeitura estaria colaborando ainda mais para o desperdício na Ceagesp, porque a maioria dos feirantes vai comprar suas mercadorias lá para vender aqui. E, também, seriam prejudicados financeiramente, porque não estariam trabalhando. Será que essa atitude foi pensando em favorecer os supermercados, inclusive os da família do prefeito Orlando Morando? Colaborem para melhorar as coisas, e não para piorar!

Fernando Augusto Ramalho

São Bernardo