Exemplos que contam

Do Diário do Grande Abc



06/04/2020 | 13:16



A expansão do coronavírus impactou a sociedade como um todo. São pessoas com medo se serem infectadas, crianças sem aula, comerciantes com lojas fechadas, grandes empresas com as linhas de produção paradas e empregados temerosos de perderem os empregos.



Apesar do terror imposto pelo vírus, também cresceram as iniciativas em favor do próximo. Exemplos de que, mesmo em um dos momentos mais difíceis que o mundo atravessa, é possível contar com ações solidárias, que conseguem levar um pouco de conforto aos indivíduos que estão em desespero.

Muitas destas atitudes estão sendo mostradas por este Diário e por outros veículos de imprensa. Na edição de hoje, são pelo menos quatro. A começar pela doação de 50% do salário do prefeito de Santo André, Paulo Serra, e de todo o primeiro escalão da cidade, incluindo secretários municipais e o vice. Além dos vereadores, que ainda não definiram o percentual que irão destinar às causas que envolvem o combate à Covid-19



Outra, é o espaço dado pelo Instituto Mauá para que seus laboratórios e equipamentos sejam utilizados no desenvolvimento e construção de respirador mecânico, além de máscaras para uso dos médicos e demais profissionais da saúde durante o atendimento dos infectados.



No campo pessoal, surge a terceira grande iniciativa, com a reaproximação de pai e filho que superaram as diferenças e fizeram as pazes. A quarta, foi protagonizada pelo prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, que em pronunciamento transmitido pelas redes sociais chamou a atenção daqueles que ignoram o perigo e desperdiçam seu tempo com o compartilhamento de notícias falsas.



A Covid-19 já fez milhares de vítimas fatais por todo o planeta. Diariamente tem afetado sobremaneira a rotina de quem mora no Grande ABC.



É assunto para ser tratado com seriedade. Se cada um fizer a sua parte na prevenção e, dentro do possível, contribuir com quem mais precisa, será mais fácil atravessar este período.