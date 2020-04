Bianca Bellucci

Do 33Giga



13/04/2020 | 07:18



A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é um órgão que tem o objetivo de fomentar, regular e fiscalizar a indústria cinematográfica. Em seu site, a instituição conta com uma série de listas que catalogam atividades relacionadas à exibição de filmes pelo Brasil. Uma delas tem as maiores bilheterias. A última relação desse tipo compila títulos de 1970 a 2018. Os 50 mais populares, você confere na galeria (clique na imagem para ver a legenda).