Coronavírus faz importadora levar carros até os clientes

Da Redação

Do Garagem360



06/04/2020 | 12:18



A Direct Imports, importadora com sede em São Paulo, iniciou na última semana o sistema de delivery dos modelos disponíveis no showroom. A medida é uma forma de aproximar os clientes dos modelos vendidos pela empresa. Além disso, a ação se deve pelo cumprindo do decreto que recomenda o isolamento social vigente em São Paulo.

Modelos disponíveis

Cadillac Escalade 2020 – R$ 899 mil

Dodge Challenger 2020 – R$ 529 mil

Dodge Charger Hellcat 2020 – R$ 699 mil

Tesla Model 3 2020 – R$ 349 mil

Chrysler Pacífica 2020 blindada – R$ 489 mil



Outros modelos usados, desde que disponíveis no showroom da Direct Imports, também podem ser enviados à casa do cliente sem custo. Todos os carros são enviados de guincho até a residência do cliente em um veículo fechado. “É uma forma de viabilizarmos a experiência do cliente com estes carros disponíveis a pronta entrega já regularizados no Brasil”, explica Daniel Valerio, CEO da Direct Imports.

Antes do embarque e posteriormente, no retorno, os carros são higienizados com produtos de limpeza específicos reduzindo os riscos de contágio por vírus além de germes e bactérias.

