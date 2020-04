Corolla na ponta: os 10 carros mais vendidos no mundo em 2020

Leo Alves

Do Garagem360



06/04/2020 | 12:18



Se o Chevrolet Onix domina as vendas no Brasil e na América do Sul, no mundo o Toyota Corolla segue firme no ranking de emplacamentos. É o que revela os dados da consultoria Focus2Move, cujas informações apontam que o modelo é o carro mais vendido no planeta em 2020 (até fevereiro).

Na galeria, confira quais são os 10 modelos mais vendidos neste ano.

10 carros mais vendidos no mundo

Foto: Divulgação 1- Toyota Corolla: 183.629 unidades Foto: Divulgação 1- Toyota Corolla: 183.629 unidades Foto: Divulgação 1- Toyota Corolla: 183.629 unidades Foto: Divulgação 2- Ford F-Series: 149.200 unidades Foto: Divulgação 2- Ford F-Series: 149.200 unidades Foto: Divulgação 2- Ford F-Series: 149.200 unidades Foto: Divulgação 3- Toyota RAV4: 134.869 unidades Foto: Divulgação 3- Toyota RAV4: 134.869 unidades Foto: Divulgação 3- Toyota RAV4: 134.869 unidades Foto: Divulgação 4- Honda CR-V: 105.446 unidades Foto: Divulgação 4- Honda CR-V: 105.446 unidades Foto: Divulgação 4- Honda CR-V: 105.446 unidades Foto: Divulgação 5- Honda Civic: 94.544 unidades Foto: Divulgação 5- Honda Civic: 94.544 unidades Foto: Divulgação 5- Honda Civic: 94.544 unidades Foto: Divulgação 6- Toyota Camry: 89.978 unidades Foto: Divulgação 6- Toyota Camry: 89.978 unidades Foto: Divulgação 6- Toyota Camry: 89.978 unidades Foto: Divulgação 7- Ram Pick-Up: 86.946 unidades Foto: Divulgação 7- Ram Pick-Up: 86.946 unidades Foto: Divulgação 7- Ram Pick-Up: 86.946 unidades Foto: Divulgação 8- Toyota Hilux: 85.232 unidades Foto: Divulgação 8- Toyota Hilux: 85.232 unidades Foto: Divulgação 8- Toyota Hilux: 85.232 unidades Foto: Divulgação 9- Chevrolet Silverado: 84.497 unidades Foto: Divulgação 9- Chevrolet Silverado: 84.497 unidades Foto: Divulgação 9- Chevrolet Silverado: 84.497 unidades Foto: Divulgação 10- Volkswagen Tiguan: 81.486 unidades Foto: Divulgação 10- Volkswagen Tiguan: 81.486 unidades Foto: Divulgação 10- Volkswagen Tiguan: 81.486 unidades