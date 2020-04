Como criar uma assinatura no Gmail?

Marcella Blass

Do 33Giga



06/04/2020 | 12:18



Manter uma assinatura no Gmail é importante para que as pessoas possam não apenas identificar quem é você, mas também te encontrar com mais facilidade em outros canais de comunicação. Por isso, a seguir, o 33Giga te ensina a configurar a assinatura no computador e no celular. Confira:

No computador:

1 – Clique na engrenagem no canto superior direito da tela.

2 – Entre em Configurações.

3 – Procure pela área Assinatura. Marque o campo relativo ao seu endereço de e-mail e escreva a sua assinatura no quadro vazio.

4 – Para confirmar, clique em Salvar alterações no fim da página.

No celular:

1 – Toque nos três risquinhos no canto superior esquerdo da tela.

2 – Na aba que se abrir, procure por Configurações.

3 – Se você tiver mais de uma conta conectada ao Gmail, selecione para qual delas deseja criar a assinatura.

4 – Na área Geral, toque em Assinatura para dispositivo móvel.

5 – Escreva sua assinatura e confirme em OK.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

No álbum, confira o passo a passo ilustrado (clique nas imagens para ampliar). Basta acompanhar os quadrinhos vermelhos para configurar a sua assinatura no Gmail: