Após polêmicas com Boca Rosa, Gabi Martins diz que terá conversa séria com Guilherme

06/04/2020 | 12:11



Gabi Martins é a mais nova eliminada do BBB20 e, logo após deixar o confinamento, já decidiu abrir o jogo sobre seus planos fora da casa. Ela, que viveu um romance com Guilherme Napolitano durante o confinamento e ainda precisou lidar com alguns polêmicas envolvendo Boca Rosa, declarou na madrugada desta segunda-feira, dia 6, que pretende ter uma conversa séria com o amado.

Entrevistada pela apresentadora Fernanda Keulla, a mineira de 23 anos de idade reviu alguns momentos que teve ao lado de Guilherme durante o reality, inclusive a cena do beijo na chuva, e deu sua opinião sobre os rumos do namoro agora que os dois estão fora do programa.

- O Gui é uma pessoa por quem tenho um carinho enorme, gostei dele de verdade. Tudo que senti foi de verdade. Vamos conversar e ver. Não sei como estão as coisas aqui fora, não sei o que minha mãe achou. Quero ter uma conversa séria, mas algo normal para a gente ver como vai ficar. Quando quero, me entrego 100% em tudo.

O romance deles na casa teve altos e baixos, principalmente por conta de Boca Rosa. Durante uma festa, a influenciadora digital afirmou que queria beijar o modelo, mesmo namorando, na época, com Diogo Melim, um dos integrantes da banda Melim. Essa situação fez com que o público sentisse que estava rolando a um triângulo amoroso no programa. O namoro de Bianca e Diogo, aliás, chegou ao fim depois do reality. Enquanto, Gui sempre frisou para Gabi que os dois apenas eram bons amigos.

A eliminação de Gabi, inclusive, aconteceu logo após alguns internautas apontarem vestígios de que Guilherme e Boca Rosa podem estar juntos. Segundo informações do colunista Leo Dias, os dois apareceram nas redes sociais bebendo o mesmo vinho na mesma noite, o que deixou muitos fãs com uma pulguinha atrás da orelha. Coincidência demais, não é?

Procurada, a assessoria do modelo negou qualquer envolvimento com a influenciadora digital e ainda afirmou que o modelo também quer conversar com Gabi.

Então, eu achei muito engraçado, vi pessoas dizendo sobre isso no Twitter! Eu e a Bia não temos nada! Fico chateado o quanto a internet julga as pessoas, eu mostro esse vinho há muito tempo e muitas pessoas compraram também! Me surpreendeu que ela tenha esse vinho.Sou muito verdadeiro em minhas escolhas e decisões. Disso eu tenho certeza!Mas sozinho não consigo mudar o pensamento das pessoas , que estão na internet para julgar. As pessoas julgam demais, muito triste isso! Eu e a Gabi vamos sim conversar quando ela sair... até porque eu estou aqui fora e ela lá dentro! rsMas não mudo as minhas palavras! Quando ela sair, iremos conversar e depois falamos pra todos vocês!, explicou Guilherme.