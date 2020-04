Em pronunciamento raro, Rainha Elizabeth II fala sobre coronavírus: Dias melhores virão

06/04/2020 | 12:10



A rainha Elizabeth II fez um raro pronunciamento no último domingo, dia 5. Em virtude da pandemia do novo coronavírus que o Reino Unido enfrenta, assim como o resto do mundo, a monarca mandou um recado aos britânicos, agradecendo aqueles que estão cumprindo o isolamento social, além de destacar os esforços dos profissionais do sistema de saúde do país.

O discurso é o quinto de rainha Elizabeth II em 68 anos de reinado. Além das tradicionais mensagens de Natal, a monarca apenas faz esse tipo de intervenção em casos excepcionais e de gravidade especial. O último havia acontecido em 2012, quando celebrou 60 anos de reinado. Em 2002, ela se manifestou após a morte da mãe. Anteriormente, ela também falou sobre a morte da princesa Diana em 1997 e se manifestou durante a Guerra do Golfo em 1991.

- Quero agradecer a todos na linha de frente do NHS, bem como aos profissionais de saúde e àqueles que desempenham papéis essenciais, que desinteressadamente continuam seus deveres diários fora de casa, em apoio a todos nós. Tenho certeza de que o país se juntará a mim para garantir que o que você faz seja apreciado e a cada hora de seu trabalho duro nos aproxime de um retorno a tempos mais normais, disse em trecho do discurso.

A rainha ainda deixou uma mensagem de esperança aos povo, afirmando que a crise de saúde pública irá passar:

Devemos ter consolo de que, embora tenhamos mais ainda para suportar, dias melhores virão: estaremos com nossos amigos novamente; estaremos com nossas famílias novamente; nós nos encontraremos novamente, disse.