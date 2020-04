Cesar Filho e Elaine Mickely celebram 20 anos de casados em casa e com ajuda de aplicativo de vídeo

06/04/2020 | 12:10



Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a principal indicação da Organização Mundial da Saúde é evitar aglomerações e se isolar socialmente. Com isso, Cesar Filho e sua esposa, Elaine Mickely, resolveram inovar na hora de fazer uma cerimônia para renovar os votos de casamento, ao completarem 20 anos juntos!

No último sábado, dia 4, o casal reuniu em casa os filhos, Luma e Luigi, fez a própria decoração do local e, de quebra, um padre oficializou a cerimônia por meio de um aplicativo de vídeo:

Dia simplesmente perfeito!!! Votos renovados com direito a Marcha Nupcial, bençãos do nosso queridíssimo Padre Antônio Maria via FaceTime e a família acompanhando tudo por lá também, a decoração por euzinha mesma, cerimônia realizada pelos nossos filhos..., escreveu Elaine, em um álbum postado em seu Instagram.

Em outro álbum, fez uma homenagem aos filhos, que realizaram a cerimônia:

ELES, Luma e Luigi SÃO O MAIOR PRESENTE QUE DEUS NOS DEU nesses 20 anos de casamento e ontem ELES, nos presentearam com belíssimas, verdadeiras e emocionantes palavras em nossa renovação! Cada lágrima derramada por eles e por nós eram de pura gratidão, o que nos enche de orgulho e satisfação por todo esse reconhecimento!!! Tenham certeza, meus filhos, que esses momentos, já são os melhores de nossas vidas e inesquecíveis!!! Nosso amor por vocês não tem tamanho... Muito obrigada por nos escolherem como PAIS de vocês nessa vida.

O apresentador da Record também divulgou cliques do evento e escreveu o seguinte:

Um pouco mais dos momentos inesquecíveis e mágicos que vivemos neste sábado, dia 4 de abril, quando Elaine e eu renovamos nossas bençãos de 20 anos de casamento!!! Apesar do distanciamento social, conseguimos celebrar a magia do nosso amor, apenas ao lado de nossos filhos, Luma e Luigi, que nos presentearam com depoimentos emocionantes e fizeram toda a diferença. O padre Antônio Maria, que celebrou nosso casamento há 20 anos, entrou ao vivo, via internet, e nos abençoou mais uma vez. Foi diferente, especial e único. Muito obrigado, meu amor, Elaine, por esses 20 anos, por acreditar nos meus sonhos, embarcar neles comigo e me fazer tão feliz. Você, com sua determinação e criatividade, tornou tudo isso possível. Te amo mais que tudo.

Muito amor, né?