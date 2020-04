Editora disponibiliza gratuitamente 1.350 revistas de viagem e outros temas

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



06/04/2020 | 11:48



Durante o período de quarentena por conta da pandemia do covid-19, a Editora Europa disponibilizou para donwload gratuito um acervo com 1.350 edições diferentes. Entre as revistas de viagem que podem ser baixadas estão “Viaje Mais”, “Viaje Mais Luxo” e “Férias nos EUA”.

O pacote contempla ainda publicações dedicadas a outros assuntos, como veganismo, fotografia, jardinagem, games e heróis. Títulos como “Vegetarianos”, “Fotografe Melhor”, “Natureza”, “Mundo dos Super-Heróis” e “PlayStation” estão à disposição.

Como baixar as revistas

Para ter acesso à coleção, basta cadastrar-se aqui. Você será encaminhado para um carrinho de compras, mas não há cobrança.

Ao finalizar o processo, um e-mail com todos os dados de acesso será enviado ao endereço cadastrado. Basta então entrar no site da Europa Digital, escolher qualquer uma das edições do catálogo, clicar em “Ler” e inserir suas informações registradas.

Quem quiser também pode baixar o app da Editora Europa para ler as revistas. Ele roda em Android, iOS e Windows.