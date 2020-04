06/04/2020 | 10:40



Agora é a vez da clássica série Jeannie É um Gênio tomar seu lugar na grade da TV Cultura. Em cada episódio, vamos ver como a vida do astronauta Tony Nelson (Larry Hagman) vira de ponta cabeça quando, em uma missão tem de aterrissar em uma ilha, onde encontra uma estranha garrafa. Curioso com o objeto, ele a abre e, de lá, sai Jeannie (Barbara Eden), que fica grata por sua liberdade e ainda o ajuda a voltar em segurança. Mas ela decide partir junto com ele, o que significará várias confusões e muita diversão. Criada e produzida pelo escritor Sidney Sheldon, a série estreia nesta segunda-feira, 6, às 19h45, e tem 26 episódios.