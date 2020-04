Alemanha anuncia programa de empréstimos a pequenas e médias empresas

06/04/2020 | 10:23



O governo da Alemanha anunciou hoje um programa ilimitado de empréstimos rápidos a pequenas e médias empresas do país, como parte de uma estratégia para mitigar os efeitos econômicos do coronavírus. O instrumento será destinado a firmas com mais de dez funcionários e que estejam ativas desde, pelo menos, 1 de janeiro de 2019, com comprovada solidez financeira até 31 de dezembro de 2019.

Em comunicado, o governo explica que o volume máximo de crédito será de 500 mil euros para negócios com até 50 empregados e de 800 mil euros para aqueles com mais de 50.

"Pequenas e médias empresas formam a espinha dorsal da nossa economia e foram particularmente afetadas por essa crise. Portanto, é crucial que mantenhamos essa força para que possamos recomeçar após a crise", disse o ministro da Economia alemão, Peter Altmaier.