Harry Potter na quarentena: J.K. Rowling lança hub com atividades

06/04/2020 | 10:18



J.K. Rowling, autora da franquia Harry Potter, liberou um hub recheado com atividades do bruxinho. São artigos, vídeos, quizzes e outros tipos de conteúdos voltados para crianças – mas nada impede fãs adultos de aproveitarem também. A ideia por trás da iniciativa é trazer entretenimento durante o isolamento social imposto pelo covid-19.

Chamado de Harry Potter at Home (Harry Potter em Casa, em português), o hub fica hospedado no Wizarding World, site oficial da saga. Para acessar alguma atividade, basta ir até o portal e clicar no conteúdo preferido. Alguns deles, porém, exige um cadastro rápido, como o teste para descobrir a qual casa de Hogwarts você pertence.

O site será atualizado semanalmente com novas atividades. Para ficar por dentro, é só realizar o cadastro para fazer parte da newsletter de Harry Potter at Home. O conteúdo, entretanto, só está disponível em inglês.

