Plataforma faz análise médica gratuita online e dá instruções sobre coronavírus

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/04/2020 | 10:18



CoronaBr é uma plataforma que oferece, em um só espaço, uma série de informações para esclarecer, de forma gratuita, sobre como se prevenir e também, eventualmente, se tratar em caso de contágio do covid-19. Iniciativa de uma parceria entre a Pixit Soluções Digitais e a Axonn Health Tech, conta com a colaboração do médico infectologista Lucas Chaves, formado pela USP (Universidade de São Paulo).

Na prática, o enfermeiro virtual Pedro ajuda os internautas a entender se podem ou não estar contagiados. Ele faz perguntas que médicas costumam fazer na primeira consulta, como quais sintomas e se teve contato com pessoas suspeitas ou que testaram positivo para o covid-19.

A partir das respostas fornecidas por cada usuário, o enfermeiro analisa e indica se a pessoa pode ou não estar contaminada e se deve se tratar em casa ou procurar auxílio médico. É importante ressaltar que o assistente virtual realiza análises e não diagnósticos médicos.

Caso o enfermeiro julgue provável que a pessoa esteja infectada, ele dá orientações sobre que procedimentos devem ser tomados. Também direciona o internauta para o Google Maps, mostrando as UBS (Unidades Básicas de Saúde) na cidade do usuário.

Além disso, por meio de textos curtos e explicativos, o portal CoronaBr traz uma série de seções. Entre elas: o que é coronavírus, como o coronavírus é transmitido, quais os sintomas, posso viajar, e fake news.