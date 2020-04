Mãe dos filhos de Gugu Liberato retorna para o Brasil na companhia do irmão: Nova etapa

06/04/2020 | 10:10



Cerca de cinco meses após a morte do apresentador Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo está deixando os Estados Unidos e se mudando de volta para São Paulo na companhia do irmão, Gianfrancesco Di Matteo. De acordo com o jornal Extra, o empresário postou uma foto em seu Instagram na qual ele estaria deixando Orlando, afirmando na legenda o início de uma nova etapa.

Rose está em uma briga judicial para reconhecer uma união estável com o saudoso apresentador e ter direito a parte dos bens de Gugu. Apesar de a família de Liberato dizer que a médica já recebeu uma grande quantia, seus advogados afirmaram em fevereiro deste ano que ela estaria passando necessidade.

O processo sofreu diversas reviravoltas e, além de Rose, também envolveu o motorista da família e o suposto namorado de Gugu Liberato.