06/04/2020 | 09:10



O número de carros novos registrados no Reino Unido sofreu sua maior queda em março desde o final dos anos 90, mais uma consequência da crise trazida pelo novo coronavírus. A Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) reduziu suas previsões de vendas de carros para o ano em 23%, para 1,73 milhão de novos veículos, devido à incerteza contínua. "Apesar de março ser o mês mais com a maior queda, poderia ter sido pior", diz Mike Hawes, CEO da SMMT. Os dois carros mais vendidos do Reino Unido em março foram o Volkswagen Golf e o Ford Fiesta, de acordo com o SMMT. Fonte: Dow Jones Newswires.