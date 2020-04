Região concentra 350 vagas de emprego

da Redação



06/04/2020 | 07:10



São 350 oportunidades de emprego disponíveis para quem procura uma vaga no Grande ABC. Por causa da pandemia de coronavírus, a área da Saúde é o destaque que mais demanda profissionais.

A agência de recrutamento Luandre, que tem sede em Santo André, concentra todas os postos . Para técnico de enfermagem, os salários variam entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Já, as oportunidades de auxiliar de enfermagem remuneram mensalmente a partir de R$ 2.000, mas podem chegar a R$ 2.500.

Os profissionais capacitados para atuação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), ou seja, onde os pacientes em estado mais grave e que necessitam de maior acompanhamento permanecem, os salários são maiores. Para essa área, os técnicos de enfermagem podem ganhar entre R$ 2.500 e R$ 3.000 e os enfermeiros recebem entre R$ 4.500 e R$ 5.000.

Interessados devem acessar o site www.luandre.com.br, onde é possível realizar o cadastro de currículos. A orientação é que o cadastro por meio da internet aconteça para evitar aglomerações.

Lembrando que por causa da Covid-19, entrevistas e dinâmicas presenciais sofreram alterações. Segundo o CEO da Luandre, Fernando Medina boa parte delas estão sendo feitas por meio de aplicativos. “Priorizamos comunicações por vídeo. As que necessariamente tiverem de ser presenciais terão número reduzido a dez participantes por sala, no máximo, com espaçamento entre as cadeiras”, diz.

CENTROS PÚBLICOS

Vale lembrar que o atendimento presencial nos centros públicos de emprego da região estão temporariamente suspensos por causa da pandemia. No período, a busca por oportunidades pode ser feita on-line no Portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, ou pelo Sine Fácil Trabalhador (https://portal.dataprev.gov.br/solucoes-para-o-cidadao/sine-facil).