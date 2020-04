Paulo Serra irá doar 50% do salário para combate ao coronavírus

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



05/04/2020 | 18:19



O prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) informou doação de 50% do salário para ajudar no combate ao avanço do novo coronavírus. O objetivo é contribuir com a área da saúde e ações sociais que estão sendo executadas pelo Fundo Social de Solidariedade municipal, cujos recursos serão destinados exclusivamente para medidas de contenção dos prejuízos causados pela pandemia, conforme decreto que será publicado amanhã (6). Segundo o chefe do Executivo, o primeiro escalão da administração andreense foi favorável e também irá doar parte da remuneração.

"Na verdade, estamos dando um exemplo para que os demais políticos ou empresários, que não tiveram as atividades prejudicadas neste período, possam fazer igual", afirmou Paulo Serra. Na tarde de hoje, ele se reuniu com o presidente da Câmara Municipal Pedrinho Botaro (PSDB), que irá levar a recomendação aos vereadores da cidade. No primeiro momento, as doações devem chegar a R$ 300 mil e, na próxima semana, com a contribuição de outros políticos e munícipes, a meta é arrecadar R$ 500 mil.

Ainda que a quantia não seja alta, a expectativa é contribuir, principalmente, nas ações sociais, tais como distriuição de cesta básica a famílias que tiveram a renda suprimidas em razão da quarentena. "O impacto financeiro não é tão relevante para os custos na área da saúde, que são altos, mas do ponto de vista social, (a meta de arrecadação de doações) faz toda diferença", salientou o prefeito.