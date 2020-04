Comércio em alerta

Do Diário do Grande ABC



05/04/2020 | 14:38



Como era de se esperar, o comércio foi o primeiro setor da economia a sentir os efeitos das medidas tomadas para controle da expansão do coronavírus. As portas da maior parte dos estabelecimentos estão baixadas desde o início de março, quando o governo de São Paulo decretou quarentena obrigatória. Assim, nada mais natural que o registro de queda no volume de vendas.

O Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) estimou que, caso o recolhimento dure dois meses, a perda de faturamento deste seguimento atingirá a impressionante marca de R$ 1,96 bilhão.

No mesmo estudo, a equipe da instituição de ensino projeta o impacto da crise sobre o emprego. Os estabelecimentos sediados nas sete cidades da região oferecem hoje 143 mil vagas. A expectativa dos técnicos é que aproximadamente 18 mil postos venham a ser fechados até dezembro.

O horizonte é sombrio. E, no entender dos economistas da USCS, a reversão do quadro passa pelas providências que venham a ser tomadas pelo poder público. Inicialmente é preciso controlar a pandemia, para depois combater a depressão econômica que certamente virá. Com tudo isso, sinais de melhora só devem ser esperados para meados de 2021.

A dimensão do prejuízo e do impacto no emprego são imensos. Chama atenção também a dificuldade das associações que reúnem os comércios do Grande ABC em conseguir mensurar os estragos que a doença já causou no setor, bem como a falta de clareza em apontar uma saída para tal situação. As declarações emitidas pelos responsáveis pelas instituições são tímidas e sem precisão.

A maioria dos empreendedores do comércio se destaca por ter a inovação como uma de suas marcas pessoais. Estes empresários estão buscando alternativas para conseguir minimizar os efeitos da crise. Precisam de apoio para superar e seguir em frente.