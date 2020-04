General Heleno republica postagem em que chama Flávio Dino de alienado e sonso

05/04/2020 | 14:20



O chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, republicou em sua conta oficial do Twitter a postagem em que ataca diretamente o governador do Maranhão, Flávio Dino. Mais cedo, o general havia apagado o comentário de sua rede social.

"Flávio Dino, Gov do Maranhão, creditou ao Pres Bolsonaro os 300 óbitos do Covid 19. Sempre acreditei, pelo passado histórico, que comunistas são seres alienados, sonsos, insensíveis e insensatos. Atitudes como essa confirmam esse perfil", reescreveu Heleno.

Na postagem anterior, contudo, Heleno havia errado o nome da doença do novo coronavírus, chamando-o de Covid 21. No novo comentário, o ministro corrigiu o nome da doença para Covid 19.

