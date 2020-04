05/04/2020 | 07:11



Disponível em várias plataformas de streaming e on demand, a animação Frozen 2 é boa opção para distrair a criançada nesses dias de quarentena por causa da pandemia de coronavírus.

Dirigida por Chris Buck e Jennifer Lee, vamos encontrar as irmãs Elsa e Anna, junto com Kristoff e Olaf, indo às profundezas de uma floresta para conhecer as origens de suas habilidades congelantes e desvendar mistérios que cercam seus pais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.