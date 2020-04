Hoje, uma Semana Santa virtual; em 1920...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/04/2020 | 00:01



Nos últimos dias, seguindo determinação da Diocese de Santo André e das autoridades sanitárias, a Basílica da Boa Viagem, a bicentenária paróquia de São Bernardo, trabalhou para encontrar meios de melhor transmitir, via internet, as solenidades da Semana Santa. O povo ficará em casa.

“Estamos aprendendo com o papa”, disse à Memória o padre Alejandro Cifuentes Flores, pároco-reitor da Boa Viagem, referindo-se à cena que percorreu o mundo do papa Francisco rezando, solitário, no centro da Praça São Pedro.

Neste Domingo de Ramos, por exemplo, a missa poderá ser acompanhada em computadores e celulares pelo Facebook da basílica. Ao mesmo tempo, serão distribuídos e benzidos ramos por toda a basílica, que aos poucos, durante a semana, poderão ser retirados pelos fiéis, sem que se formem aglomerações.

“É o meu segundo ano de Semana Santa em São Bernardo. Em 2019 pude constatar a vitalidade dos fiéis. Este ano será preciso usar a cibernética”, comentou padre Alejandro.

HÁ 100 ANOS... - Anunciando a programação da Semana Santa de 1920 em São Bernardo, o Correio Paulistano informou tudo o que ocorreria na Matriz da Villa de São Bernardo:

Domingo de Ramos: 9h30, bênção de ramos, procissão, missa solene com o Canto da Paixão.

Nos dias seguintes, até o Domingo de Páscoa, o jornal traz uma descrição pormenorizada das confissões e comunhões (inclusive a primeira comunhão para crianças), via-sacra e bênção do Santíssimo Sacramento, missa cantada com sermão da Eucaristia, procissões (dos passos, do santo sepulcro, do enterro e da ressurreição), e assim por diante.

Duas expressões, hoje não usuais, chamam a atenção na notícia centenária: “matinas das trevas” e “missa dos presantaficados”.

Relembrando dia a dia o que foi a Semana Santa de 1920 em São Bernardo, Memória se esforçará em explicar, nas próximas edições, todos esses termos que marcaram a vida de antigos fiéis. Fiéis que, em 1920, sequer conheciam o rádio transmissor, imaginem os meios de comunicação deste 2020.

SEMANA SANTA - Participe e acompanhe pela internet as cerimônias da Semana Santa 2020. Facebook: paroquia nossa senhora da boa viagem – basílica menor

Hoje

Dia dos Fabricantes de Materiais de Construção

Dia das Telecomunicações (celebrado no Brasil)

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 5 de abril:

Na Bahia, Anagé, Caetité, Dom Basílio, Érico Cardoso e Planalto.

Em Santa Catarina, Araquari e Camboriú.

No Piauí, Dom Expedito Lopes.

No Paraná, Godoy Moreira.

No Pará, Marabá.

No Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo.

No Rio Grande do Norte, Pureza.

No Maranhão, Timbiras.

Fonte: IBGE

Diário há meio século

Domingo, 5 de abril de 1970; ano 12; edição 1203

Manchete – Oliveira volta a triunfar. José de Oliveira, do Aramaçan, sagrou-se bicampeão da Prova da Lanterna (nona edição), ontem realizada (4 de abril de 1970), num percurso de 4.800 metros pelas ruas centrais de Santo André.

Santo André – O engenheiro Antonio Pezzolo visita o Diário e entrega ao diretor de Redação, Fausto Polesi, exemplar do boletim nº 1 do Semasa (Serviço Municipal de Água e Esgoto).

São Bernardo – Prefeito Aldino Pinotti assina contratos para a construção de prédio próprio para o Ginásio Estadual de Vila Pauliceia e do Estádio Distrital de Vila Baeta.

Cultura e Lazer – Hoje (5 de abril de 1970) a inauguração do Teatro Conchita de Moraes, na Vila de Santa Terezinha, Santo André, com a encenação de A Cidade Assassinada, pelo Grupo Teatro da Cidade.

Em 5 de abril de...

1920 – Ultimavam-se os trabalhos de abertura de uma nova estrada para automóveis interligando a Estação São Bernardo (hoje Prefeito Celso Daniel, em Santo André) ao Ipiranga, passando pela Estação de São Caetano. Seu leito era revestido com pedregulhos.

Nota – A longa via receberia o nome de Avenida Presidente Wilson, uma homenagem ao homem que presidiu os Estados Unidos da América entre 1913 e 1921, e que faleceu em 1924.

O nome Avenida Presidente Wilson persiste no trecho paulistano. Em Santo André é a atual Avenida Dom Pedro II; em São Caetano, Avenida Goiás.

Alguns anos depois o corredor foi o primeiro da região a ser asfaltado, facilitando o acesso à nascente unidade da GM.

1930 – Criticados os serviços ferroviários da São Paulo Railway, que corta a região: há percevejos em todos os carros pequenos que trafegam nos trens de subúrbio.

1960 – Estava concluído o novo viaduto do km 43 da Via Anchieta. Substituía uma grande passagem que há dois anos vinha apresentando perigo de desabamento.

Santos do Dia

Vicente Ferrer (Espanha, 1350 – França, 1419). As igrejas onde ele costumava fazer suas homilias tornavam-se pequenas para conter a multidão que ele atraía

RAMOS. Solene abertura da Semana Santa. Celebra-se a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém: “...e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada”...