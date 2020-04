04/04/2020 | 21:19



Em sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro anunciou neste sábado, 4, que "em mais uma iniciativa do governo e do Ministério da Economia para manter emprego e renda dos brasileiros", decidiu reduzir pela metade a contribuição obrigatória das empresas para o 'Sistema S'. "A medida vale por 3 meses", acrescentou o presidente. "A MP 932/20 diminui em mais de R$ 2,5 bilhões as despesas das empresas", concluiu o presidente, na mensagem pelo Twitter.