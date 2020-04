Morre aos 83 anos Wilson Cano, economista da Unicamp

04/04/2020 | 19:54



O economista Wilson Cano, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), morreu na sexta-feira, 3, aos 83 anos. Ele era pesquisador emérito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e um dos criadores do Instituto de Economia da Unicamp.

Natural da capital paulista, formou-se em economia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1962. Chegou à Unicamp em 1968, conforme publicação na página da universidade. Foi diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp até 1980.

Participou do processo de desmembramento do Departamento de Economia e Planejamento Econômico do restante do IFCH, dando origem em 1984 ao Instituto de Economia (IE) da Unicamp. Em 1986, Wilson Cano foi aprovado no concurso para professor titular e em 1990 participou da fundação do Centro de Estudos de Desenvolvimento Econômico (Cede), que acabou dirigindo entre 1991-1994 e 2001-2005.

Aposentado em 2008, Wilson Cano continuou atuando como professor colaborador da universidade. Sua obra inclui artigos e livros sobre industrialização e subdesenvolvimento econômico brasileiro e latino-americano.

Em nota, a direção do Instituto de Economia lamentou a morte do professor:

"É impossível exagerar a sua importância na criação e consolidação do nosso Instituto, além de seu papel fundamental na história da Unicamp. Formador de várias gerações de pesquisadores e professores Brasil afora, o prof. Wilson é figura maior na trajetória da qual somos todos herdeiros. Combatente das melhores causas até o fim da vida, fica para todos nós seu exemplo de dedicação ao Brasil e à Universidade, sua trajetória ímpar de intelectual e homem público, e os ensinamentos de sua vasta obra e incontáveis aulas ministradas. À família e amigos, o IE manifesta os mais profundos sentimentos neste momento difícil. Recebam nosso abraço fraterno e toda nossa solidariedade."