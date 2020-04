Em live, Lucas Lucco arrecada mais de 200 mil reais para campanha solidária

04/04/2020 | 18:10



Com praticamente o mundo todo de quarentena para conter o avanço do novo coronavírus, muitos artistas tem se apresentado em shows ao vivo transmitidos pela internet, para se conectar com seus fãs e também para arrecadar dinheiro para campanhas que ajudem as pessoas no combate à doença. Depois de Gusttavo Lima, chegou a vez de Lucas Lucco bombar com sua live e ajudar o próximo.

O cantor juntou o útil ao agradável e anunciou que faria um show ao vivo pelo YouTube, para comemorar seu aniversário e ainda arrecadar dinheiro para duas campanhas: o Favelas esquecidas contra o coronavírus e a fome e a Cure a Marina, com o objetivo de doar para a causa da pequena Marina, que tem 18 meses de idade e nasceu com AME, uma doença neuromuscular grave que resulta em fraqueza muscular progressiva e paralisia.

E funcionou: além de divertir e emocionar seus seguidores com suas músicas, Lucas conseguiu arrecadar cerca de 214 mil reais para as campanhas!