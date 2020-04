São Caetano registra terceira morte causada pela Covid-19

Yara Ferraz



04/04/2020 | 18:06



O número de casos confirmados e de mortes causados pelo novo coronavírus registrou aumento no Grande ABC de acordo com os boletins epidemiológicos emitidos pelas prefeituras. Em São Caetano, os óbitos passaram de dois para três. Já em Diadema, os casos confirmados saltaram de quatro para 28 em apenas 24 horas. Ribeirão Pires registrou um caso a mais.



A Prefeitura de São Bernardo informou que só vai emitir boletim na segunda-feira. Até sexta-feira, a cidade liderava o número de mortes no Grande ABC, com sete óbitos confirmados, além de outros 51 pacientes confirmados com o novo coronavírus. As outras cidades da região ainda não emitiram o documento.

Em todo o Estado já são 260 mortes, o que representa um acréscimo de 41 em comparação com o divulgado ontem. Os casos confirmados tiveram aumento de 418 e totalizam 4.466.

São Caetano tem 43 casos confirmados (eram 37 ontem) e três óbitos, um a mais do que ontem. A vítima era um homem de 78 anos de idade que morreu no Hospital Maria Braido e possuía doença neurológica crônica.

A Prefeitura de Diadema informou a confirmação de 28 casos da doença e 160 descartados. "Tivemos na data de ontem a confirmação do primeiro óbito por Covid-19. Trata-se de um homem, morador do Bairro Campanário, tinha 68 anos, diabetes e doença cardiovascular. Ele estava internado em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em São Bernardo desde o dia 30/3 e faleceu na madrugada do dia 3/4", informou a administração, em nota.

Em Ribeirão Pires, houve a confirmação de mais um caso positivo de coronavírus: um policial de 48 anos, que está cumprindo quarentena domiciliar. Na cidade, até o momento, são sete casos positivos e 59 casos suspeitos sob análise.